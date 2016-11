RTL II 00:15 bis 01:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz in Los Angeles (1+2) D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die junge Mutter Steffi wendet sich verzweifelt an die Privatdetektive. Die in den USA lebende Deutsche hat Angst, ihre Tochter nie wieder zu sehen. Seit vier Tagen sind ihr Mann Andrew und Tochter Lilian spurlos verschwunden. Die 26-Jährige ist sich sicher, dass ihr Mann die Dreijährige entführt hat, weil Steffi ihn verlassen und mit der Kleinen zurück nach Deutschland wollte. Da der US-Marine seit seinem Kriegseinsatz Alkoholprobleme hat und auch mit psychischen Problemen kämpft, rechnet Steffi mit dem Schlimmsten. Das LAPD ist bereits eingeschaltet und an dem Fall dran, aber die besorgte Mutter wendet sich vorsorglich an Carsten Stahl und seine Kollegen. Eine anstrengende Suche nach der kleinen Lilian beginnt, bei der sich die Privatdetektive durch den Großstadtdschungel Los Angeles schlagen müssen. Als dann auch noch eine wichtige Zeugin vor den Augen der Detektive gekidnappt wird, scheint der Fall aussichtlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz