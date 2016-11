RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2016 16:9 HDTV Merken Die Reimanns leben nun seit fast sieben Monaten auf Hawaii. Doch es gibt Ärger im Paradies. In der selbsterschaffenen Oase der Reimanns werden die Kokosnüsse reif. Nachdem Konny fast von einer Kokosnuss erschlagen wurde, heißt es für den Heimwerkerkönig wieder: "Selbst ist der Mann". Das abenteuerliche Konstruieren, rund um die Kokosnussernte, geht los... Und wie nicht anders zu erwarten war, ist das natürlich nicht die einzige Herausforderung für die Reimanns. Sohnemann Jasons Freundin liegt in den Wehen und Konny und Manu werden zum zweiten Mal Großeltern. Es geht für die Reimanns also wieder einmal zurück nach Texas! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben