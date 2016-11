RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Jennifer (22) und Kathleen (26) die Familien D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 22-jährige Jennifer ist bereits Mutter von drei Kindern: Jason (4), Steven (2) und Josephin (3 Wochen). Der aufgeweckte Nachwuchs hält die Mama den ganzen Tag auf Trab, denn die Erziehung bleibt an Jenny allein hängen. Jennifers Mann Leonid (27) hält sich aus Haushalt und Kindererziehung ganz raus, schließlich bringt er als Zeitarbeiter das Geld nach Hause. Außerdem übernimmt er die tägliche kulinarische Versorgung der Familie, weil Jenny seiner Meinung nach am Herd versagt. Am Grill röstet er das Lieblingsessen der Familie: Hähnchen mit Mayo. Gesund ist anders, aber Hauptsache es schmeckt. Ansonsten ist der gebürtige Kasache sehr traditionell: Der Mann hat das Sagen im Haus, die Frau hat sich um Haus und Kinder zu kümmern. Kathleen (26) und ihr Lebensgefährte Johann (43) führen eine glückliche Beziehung ohne Trauschein. Den großen Altersunterschied findet Kathleen gut, denn sie lernt von Johann Ruhe und Lebenserfahrung, dafür profitiert er von ihrer jugendlichen Energie. Und davon besitzt Kathi eine ganze Menge. Der Haushalt muss tipptopp sein, die Wohnung ist schön dekoriert und das Essen kommt immer frisch auf den Tisch. Johann wird in die Haushaltspflichten mit eingebunden, schließlich sind Mann und Frau gleichgestellt. Außerdem geht so alles schneller, und die beiden können ihre Freizeit sinnvoll nutzen. Das bedeutet, mit der gemeinsamen Tochter Michelle (4) die Spielplätze unsicher zu machen. In der Erziehung ihrer Tochter geht die junge Mutter auf. Michelle wird überall einbezogen und gefördert. Als Lehrerinnentochter weiß Kathleen, dass man mit der Bildung nicht früh genug beginnen kann. Jetzt tauschen die gestresste Jennifer und die gut organisierte Kathleen für einige Tage die Familien. Auf beide Frauen wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch