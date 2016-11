RTL NITRO 03:45 bis 04:35 Krimiserie Magnum Folge: 26 Die Welle des Todes USA 1981 HDTV Live TV Merken Eine junge Surferin namens Kacy wird am Strand tot aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass sie erwürgt wurde. Sergeant Jordan und sein junger Assistent Kelly übernehmen den Fall. Und ihnen passt es ganz und gar nicht, dass Magnum sich ständig in ihre Ermittlungsarbeiten einmischt. Aber Magnum kann nicht anders, denn Kacy war eine sehr gute Freundin von ihm. Die Spur führt Magnum zu Nick, einem Vietnamveteranen, der den Mord an Kacy beobachtet hat. Kurz darauf wird dieser von Sergeant Jordan festgenommen und unter Mordverdacht gestellt. Aber Magnum glaubt an Nicks Unschuld und kommt mit dessen Hilfe dahinter, dass Kelly die schreckliche Tat begangen haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) Larry Manetti (Rick (Orville Wright)) John Hillerman (Jonathan Quayle Higgins III.) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Diane Crowley (Sergeant Jordan) W.K. Stratton (Kelly) Wings Hauser (Nick) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Sidney Hayers Drehbuch: Donald P. Bellisario, Glen A. Larson, Reuben Leder Kamera: William Gereghty Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

