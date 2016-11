RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Dokusoap Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst Bösartigkeit CDN 2016 2016-11-21 00:30 HDTV Merken Diesen Fall würde Detective C.W. Jensen gerne um alles in der Welt aus seinem Gedächtnis löschen: Der vierjährige Lee Iseli wird tot in einem Park aufgefunden. Die Leiche des kleinen Jungen ist unbekleidet und weist brutale Fesselspuren an Handgelenken und Knöcheln auf. Die Obduktion ergibt, dass Lee sexuell missbraucht wurde und einen langsamen, qualvollen Tod sterben musste. In der Nähe des Fundorts von Lee wurden nur kurze Zeit zuvor zwei weitere tote Jungen entdeckt. Jensen ist überzeugt, dass es bei den Fällen einen Zusammenhang geben muss. Der Detective, der ebenfalls Vater einer kleinen Tochter ist, setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Mord an Lee aufzuklären, bevor der Mörder ein weiteres Mal zuschlagen kann. Die Jagd nach dem Täter wird zum schlimmsten Fall in der Karriere von Detective Jensen und die schmerzhaften Erinnerungen daran verfolgen ihn bis heute. Kann er den Fall aufklären und den vermeintlichen Serienmörder stellen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Real Detective