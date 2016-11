RTL NITRO 18:55 bis 19:25 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Blumen für die Dame USA 1967 2016-11-22 14:55 Live TV Merken Hogans Kontaktperson zum Untergrund in Heidelberg benötigt dringend Ersatzteile für ein Funkgerät. Ausgerechnet nach Heidelberg fährt Feldwebel Schultz in den Urlaub. Hogan bittet Schultz, einer Freundin einen Blumenstock zu überbringen. Schultz ahnt nicht, dass in dem Stock die Ersatzteile versteckt sind und willigt ein. Eines aber haben die "Helden" nicht bedacht: Frau Schultz holt ihren Mann ab, und als dieser Blumen für eine andere Frau bei sich hat, gibt es Ärger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Parley Baer (Doctor Pohlmann) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bob Sweeney Drehbuch: R. S. Allen, Harvey Bullock, Bernard Fein, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding