RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Kopfgeldjagd USA 1993 2016-11-22 12:10 Der labile Roy Buchanan wird gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Um die Hypotheken für die Farm seines Vaters zahlen zu können, überfällt er, kaum in Freiheit, zusammen mit seinem Bruder Ned mehrere Bankautomaten. Auf diesen Fehltritt hat der brutale Kopfgeldjäger Waywell nur gewartet, heftet sich an Roys Fersen und jagt ihn durchs ganze Land. Schon 18 Menschenleben gehen auf das Konto des erbarmungslosen Waywells. Walker will endlich dem skrupellosen Menschenjäger das Handwerk legen, doch diesmal kommt er zu spät... Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Floyd 'Red Crow' Westerman (Uncle Ray Firewalker) Norman Bennett (Abel Buchanon) Jerry Biggs (Guy with Black Eye) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Alexander Singer Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Christopher Franke