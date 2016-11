RTL NITRO 12:55 bis 13:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Der Nippon-Deal USA 1993 Live TV Merken Der Kongressabgeordnete Lio Cabe trifft sich in Japan mit einem Mitglied der Yoghisa-Gruppe, um über Geschäfte mit gestohlenen Kunstschätzen zu verhandeln. Dabei kommt es zu einer schweren Auseinandersetzung, bei der Cabes Partner Yager den Japaner erschießt. Sie fliehen aus dem Land, doch die Yoghisa-Gruppe hat die Verfolgung aufgenommen und will den Tod ihres Bandenmitglieds rächen. Nach mehreren Mordanschlägen auf Cabe werden Walker und Trivette dem Politiker als Personenschützer zugeteilt, ohne jedoch die wahren Hintergründe zu kennen. Schon bald schöpft Walker Verdacht. Bei seinen Recherchen trifft er auf seinen ehemaligen Freund Yoshi, der nun auf Cabe angesetzt ist. Walker gelingt es nicht, den Japaner von seinem Plan abzubringen. In einem leeren Fabrikgebäude kommt es zum dramatischen Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Floyd 'Red Crow' Westerman (Uncle Ray Firewalker) Aki Aleong (Yoshi Sakaii) Darryl Cox (Officer in Hospital) John S. Davies (Karl Jaeker) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Alexander Singer Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, J. Michael Straczynski Musik: Christopher Franke