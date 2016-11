RTL NITRO 09:50 bis 10:35 Krimiserie Leverage Eierdiebe USA 2010 HDTV Live TV Merken Um einen neuen Fall zu besprechen, trifft sich das Leverage-Team in einer Bar. Doch so richtig motiviert, einen "normalen" Auftrag zu erledigen, scheinen Parker, Tara, Alec und Eliot nicht zu sein. Da kommt jede Abwechslung gerade recht, auch wenn es sich dabei um einen unangenehmen Überraschungsgast handelt: Nates ehemaliger Arbeitskollege und Konkurrent, Jim Sterling, taucht plötzlich in der Bar auf. Beide hatten damals zusammen bei der Versicherung gearbeitet. Nachdem Nate seinen Job verlor, war es Jim, der diesen daraufhin übernahm und seitdem als Versicherungsdetektiv das Unternehmen IYS vor Versicherungsbetrug bewahrt. Nun hat er einen Auftrag von höchster Brisanz für das Leverage-Team: Nates Exfrau und Mutter seines verstorbenen Sohnes arbeitet derzeit in einem Museum in Kiew, wo eine Ausstellung russischer Kunst vorbereitet wird. Ihre Aufgabe ist es, die Gegenstände auf ihre Echtheit zu überprüfen. Dabei wurde ein Fabergé-Ei im Wert von über neun Millionen Dollar gestohlen. Da Maggie zum Tatzeitpunkt allein im Museum war, fiel der Verdacht auf sie und sie wurde festgenommen. Sterlings Firma versichert das Ei und vermutet hinter dem Diebstahl einen Versicherungsbetrug. Das Ei gehört wiederrum Alexander Lundy, einem internationalen Immobilienmogul. Doch noch kann das Leverage-Team dem einflussreichen Unternehmer nichts nachweisen. Da bekommt Tara einen Hinweis, dass in der Stadt ein Sansibar Marktplatz stattfinden soll. Dabei handelt es sich um ein einmaliges, geheimes Event, das in einer Stadt stattfindet, nachdem ein wertvoller Kunstgegenstand gestohlen wurde. Der Gegenstand wird versteigert und Bieter und Käufer bleiben anonym. Dadurch erhoffen sich die Diebe, ihre Ware schnell und unkompliziert loszuwerden. Der einzige Haken: Die Versteigerung soll während einer Veranstaltung in der amerikanischen Botschaft stattfinden, wo die Polizei keinen Zutritt hat. Wenn sie also nicht die Polizei auf Lundy hetzen und ihn durchsuchen lassen können, wie soll das Leverage-Team dann Maggies Unschuld beweisen? Und nicht nur das: Auf der Veranstaltung angekommen, hat Sterling noch eine ganz besondere Überraschung für Nate. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Beth Riesgraf (Parker) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Jeri Ryan (Tara Cole) Mark Sheppard (Jim Sterling) Originaltitel: Leverage Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Melissa Glenn, Jessica Rieder Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12