Pro7 MAXX 04:10 bis 04:50 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Herrenvolk USA, CDN 1996 16:9 HDTV Merken Ein außerirdischer Killer macht Jagd auf Fox Mulder, doch er und Jeremiah Smith können im letzten Augenblick entkommen. Smith führt Mulder in die Provinz Alberta, wo auf einem riesigen Farmgebiet außerirdische Pflanzen angebaut werden. Die Farmarbeiter sind geklonte Kinder, und Mulder entdeckt unter ihnen seine Schwester Samantha. Wenig später ist der Killer ebenfalls zur Stelle und setzt Mulder außer Gefecht. Mulder findet inzwischen heraus, dass Smith fünf Doppelgänger hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Roy Thinnes (Jeremiah Smith) Steven Williams (Mr. X) William B. Davis (CIA-Mann) Mitch Pileggi (Walter S. Skinner) Brian Thompson (Pilot Bounty Hunter) Originaltitel: The X-Files Regie: R. W. Goodwin Drehbuch: Chris Carter Kamera: John Bartley, Ron Stannett Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 16

