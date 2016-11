Pro7 MAXX 00:40 bis 01:25 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Imagewechsel CDN, USA 2000 2016-11-23 03:05 Merken Der unscheinbare Nobody Sid Camden bekommt einen Bildverstärker in die Hände, mit dessen Hilfe man jede gewünschte Gestalt annehmen kann. Sofort verwandelt er sich in den Supertypen Chad Warner, seinen attraktiven und erfolgreichen Kollegen. Er sorgt dafür, dass dieser entlassen wird, und nimmt immer häufiger dessen Gestalt an. Schließlich täuscht er seinen eigenen Selbstmord vor und lebt als Chad weiter. Er ahnt nicht, dass Chad Feinde hat, die ihm ans Leder wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Sabato jr. (Chad Warner) Christina Cox (Deb Clement) Deanna Milligan (Gail) Adam Goldberg (Sid Camden / Chad Warner) Linden Banks (Hal Taylor / Sid Camden) Ted Cole (Chris) Claude Duhamel (Grant) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Dan Ireland Drehbuch: Scott Peters Kamera: Andreas Poulsson Musik: Christopher Franke, Mark Mancina, Steven M. Stern, John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 12