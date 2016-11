Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 SciFi-Serie Minority Report Memento Mori USA 2015 2016-11-21 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Blake weiß, dass Dash ein Precog ist, doch er hält dicht - selbst als er erfährt, das Blomfeld ihn und die anderen verhaften lassen will. Sie sollen den Anschlag der Gruppe memento Mori verhindern. Indes hat Dash eine Vision, in der Senatorin Ellen Meizhou-Shi ermordet wird. Sie will per Gesetz eine umstrittene Gen-Therapie ermöglichen. Akeela gelingt es, die DNA eines Verdächtigen zu sichern. Sie führt zu dem verrückten Wissenschaftler Lionel Gray ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stark Sands (Dash) Meagan Good (Lara Vega) Nick Zano (Arthur) Daniel London (Wally the Caretaker) Laura Regan (Agatha) Li Jun Li (Akeela) Wilmer Valderrama (Will Blake) Originaltitel: Minority Report Regie: Olatunde Osunsanmi Drehbuch: Max Borenstein, Greg Borenstein Altersempfehlung: ab 12