Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Der Feind meines Feindes USA 1996 Merken Gedankenpolizist Bester erscheint auf Babylon 5, um Captain Sheridan zu warnen. Er hat gehört, dass ein Transportschiff mit wichtigen Kriegswaffen an Bord von einem Konvoi der Schatten eskortiert werden soll, und er will Sheridan dazu bringen, das Schiff abzufangen. Gesagt, getan - doch an Bord finden sich keine Waffen, sondern Tiefkühlbehälter. Ihr Inhalt: gefrorene Telepathen im Tiefschlaf. Man weckt eine der Telepathinnen namens Carolyn, und das hat fatale Konsequenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (John Sheridan) Claudia Christian (Susan Ivanova) Mira Furlan (Delenn) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Peter Jurasik (Londo Mollari) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Michael Vejar, Janet Greek Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12