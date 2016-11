RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2563 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Für Vanessa und Christoph steht die Welt still. Ihr Sohn wird operiert. Angespannt und völlig übermüdet harren sie aus, bis sie endlich zu ihrem Kind dürfen. Die Erleichterung über die geglückte OP ist groß, doch eine Sorge bleibt: Wird Henry aus der Narkose aufwachen? Ingo versucht vergeblich, Diana zu erreichen, doch die scheint nach ihrem Weggang eine neue Nummer zu haben. Dann aber bekommt Ingo mit, wie Marie mit Diana telefoniert. Obwohl Marie ihm klar macht, dass Diana keinen Kontakt zu ihm möchte, setzt Ingo alles daran, sich Dianas neue Nummer zu beschaffen. Lena und Marian genießen einen gemeinsamen Abend im A40, als sie an eine Einladung zur Bergmann-Familienfeier in der Provinz erinnert werden. Auch wenn beide am nächsten Morgen etwas verkatert sind, freuen sie sich darauf, Lenas schräge Verwandtschaft wiederzusehen. Doch bei ihrer Rückkehr haben sie weitaus mehr als nur die Reste vom Buffet im Gepäck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt