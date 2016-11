TLC 03:45 bis 04:30 Dokusoap Im Namen des Glaubens Das Doppelleben USA 2015 Merken Sergei Kobozev ist ein talentierter Boxer aus Russland. In den frühen 90er Jahren immigriert er nach Brooklyn, New York, weil er hier auf seinen Durchbruch hofft und davon träumt, es bis zum Weltmeister zu schaffen. Als Sergei das Geld ausgeht, heuert er als Türsteher in einem zwielichtigen Nachtclub an. Tagsüber ist er ein ambitionierter Sportler, nachts treibt er sich in Mafiakreisen herum. Es gelingt dem jungen Mann, diese völlig unterschiedlichen Lebensweisen zu trennen. Doch als die zwei Welten aufeinanderprallen und Sergei plötzlich verschwindet, ermittelt die New Yorker Polizei im Milieu der russischen Mafia und stößt auf ein verworrenes Mordkomplott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

