TLC 20:15 bis 20:45 Dokusoap Plötzlich Mutter Immer dünner - und doch schwanger? USA 2011 Katlyn ist frisch verlobt und macht eine Ausbildung zur Zahnhygienikerin. Da die 21-Jährige in letzter Zeit ziemlich zugenommen hatte, entschließt sie sich zu einer Radikalkur und verliert fast 15 Kilo. Obwohl sie während der strengen Diät öfter unter Übelkeit und Rückenschmerzen leidet, zieht die junge Frau die Sache durch. Eines Tages bekommt sie so starke Schmerzen, dass ihr Verlobter sie ins Krankenhaus bringen will, doch Katlyn weigert sich. Wenig später setzen die Wehen ein. Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant