TLC 18:15 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Cover Girl USA 2009 "Back to the roots": Tattoo-Queen Kat von D begibt sich in dieser Episode zusammen mit ihrem Bruder Michael und ihrer Schwester Karoline auf eine Reise in die eigene Vergangenheit. Ein lateinamerikanisches Magazin plant eine große Cover-Story über die angesagte Künstlerin. Kat, die sehr stolz auf ihre Wurzeln ist, möchte den Journalisten ihre Heimatstadt Colton zeigen. Hier ist die attraktive junge Frau aufgewachsen, nachdem sie mit ihren Eltern im Alter von vier Jahren nach Amerika kam. Der Trip in die Kleinstadt, etwa anderthalb Stunden von Los Angeles entfernt, weckt in Kat viele Kindheitserinnerungen. Originaltitel: LA Ink