TLC 12:40 bis 13:35 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Die Festtagstorte USA 2010 Merken Back-Boss Buddy Valastro versammelt die zehn vielversprechendsten Nachwuchsbäcker des Landes in New Jersey und lässt sie nun im Wettbewerb ihres Lebens gegeneinander antreten. In der Auftaktfolge müssen die Talente in nur neun Stunden eine Festtagstorte gestalten, die ihre Fähigkeiten sowohl beim Backen als auch beim Dekorieren perfekt in Szene setzt. Um den Druck noch zu erhöhen, begutachten neben Buddy zwei weitere Juroren die Ergebnisse der Wettstreiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker