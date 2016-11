TLC 06:45 bis 07:30 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Shabs und Sid GB 2013 Merken Nach 19 Jahren Ehe will Sid seine Frau Shabina endlich in anderen Klamotten sehen. Die 40-jährige Angestellte trägt nämlich nur weite, sackartige Gewänder, die ihre Figur komplett verhüllen. Und das aus einem bestimmten Grund: Nach drei Schwangerschaften fühlt sich Shabina ziemlich aus der Form geraten und schämt sich für ihren Körper. Ehemann Sid sieht das anders und möchte ihr zu einem stärkeren Selbstbewusstsein verhelfen. Nachdem er ihre Schlabberpullis vernichtet hat, zieht Sid mit 6000 Euro Budget und seinem Kumpel Saj los, um für Shabina enge Jeans und sexy Kleider zu kaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands

