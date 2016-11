VOX 22:10 bis 23:10 SciFi-Serie Humans Fehler im System USA, GB, S 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Toby erfährt, dass seine Mutter ihren Synth Anita zurückbringen will, fährt er ihr völlig überstürzt mit dem Fahrrad hinterher. Im dichten Verkehr hat er um ein Haar einen schlimmen Unfall, den Anita in letzter Sekunde verhindert. Nach ihrem selbstlosen Einsatz, darf Anita vorerst bei der Familie bleiben. Leo und Max treffen auf Niska, die nach dem Mord an dem Freier am Notfalltreffpunkt aufgetaucht ist. Sie teilt den beiden mit, dass sie nach Mias und Freds Verschwinden ebenfalls getrennte Wege gehen will. Mattie schließt ihren Laptop an Anita an, um herauszufinden, was es mit ihrem seltsamen Verhalten auf sich hat. Als Anita dabei kurzzeitig um Hilfe schreit und vollkommen verändert scheint, kappt Mattie die Verbindung kurzerhand. Sie stellt den aus Anitas Kopf extrahierten Root Code auf eine Hackerseite, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Leo und Max haben indessen eine Online-Suche eingerichtet, um Mia zu finden. Prompt entdecken sie Matties Post im Hackerforum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Astill (Journalist) Manpreet Bachu (Harun Khan) Tom Bell (School Synth) Emily Berrington (Niska) Ruth Bradley (DI Karen Voss) Tom Brittney (Greg) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: Stuart Bentley Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16