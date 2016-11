VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 1: Jacqueline, Düsseldorf & Umland / Aperitif: Gin Basil Smash-Cocktail / Vorspeise: Seared Ahi (Thunfischsteak) mit einer Sesamkruste, dazu einen Waldorf-Salat mit grünem Apfel, Gorgonzola und kandierten Walnüssen / Hauptspeise: Pfannenhähnchen mit einer Limetten-Koriander-Soße an Limettenreis und grünem Spargel / Nachspeise: Salted Caramel Cheesecake D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jaqueline, 29 Jahre: 'California Cuisine? Aperitif: Gin Basil Smash-Cocktail Vorspeise: Seared Ahi (Thunfischsteak) mit einer Sesamkruste, dazu einen Waldorf-Salat mit grünem Apfel, Gorgonzola und kandierten Walnüssen Hauptspeise: Pfannenhähnchen mit einer Limetten-Koriander-Soße an Limettenreis und grünem Spargel Nachspeise: Salted Caramel Cheesecake In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner