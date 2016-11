VOX 06:50 bis 07:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Leni Brenner hat ein Haus geerbt und dazu einen sehr unbequemen Mitbewohner. Ihr Bruder Roland hat das lebenslange Nutzungsrecht am Erdgeschoss bekommen und macht Leni das Leben zur Hölle. Am liebsten würde die junge Frau das Haus einfach vermieten, aber Roland vergrault alle potenziellen Mieter. Leni droht an den Streitigkeiten zu zerbrechen und steuert auf den finanziellen Ruin zu. Roland scheint das Recht auf seiner Seite zu haben. Hat Leni Brenner noch eine Chance? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

