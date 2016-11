Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Gefühls-Roulette USA 2005 Stereo HDTV Merken In die Pathologie wird die Leiche eines Teppichhändlers eingeliefert. Bug glaubt zunächst, der Mann sei an seinem Hühnchensandwich erstickt, doch dann wird der Fall plötzlich skurril: Bridgette, die glamouröse Frau des Toten, taucht in der Pathologie auf, setzt den Leichnam in Flammen und springt aus dem Fenster. Die Spur führt ins "Montecito Ressort & Casino" nach Las Vegas, wo Woody auf die Casino-Mitarbeiterin Samantha Marquez trifft. Mit ihrer Hilfe findet er heraus, dass der Tote ein Auftragskiller war und für den Gangsterboss Jimmy Ning arbeitete, den die Polizei von Las Vegas einfach nicht zu fassen bekommt und der bereits seinen nächsten Coup plant: Er will den chinesischen Botschafter töten lassen, da dieser seine Auslieferung nach China fordert. Woody hat alle Hände voll zu tun, um das Attentat zu verhindern - und gönnt sich schließlich eine kleine Auszeit - in der Jordan mit Danny und Woody mit Sam im Bett landet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) John Allsopp (Vegas Detective) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Rob Fresco Kamera: John B. Aronson Altersempfehlung: ab 16