Super RTL 10:05 bis 10:35 Trickserie WunderZunderFunkelZauber Wie's der Vater macht, ist's immer recht IRL, D, DK 2002 Stereo Johann und Gerda sind schon sehr lange verheiratet und sie lieben sich immer noch sehr. So sehr, dass sie sich gegenseitig alles verzeihen. Als eines Tages Johann sein Pferd für viel Geld verkauft, passieren ihm eine Reihe von Missgeschicken. Deshalb kann er nichts anderes vom Markt mitbringen, als eine Tüte verfaulter Äpfel. Doch Gerda ist überhaupt nicht böse. Ob das einen Grund hat? Originaltitel: The FairyTaler - the Modern Classics of Hans Christian Andersen Altersempfehlung: ab 6