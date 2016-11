Super RTL 07:00 bis 07:30 Trickserie Weihnachtsmann Junior Der Rivale / Zu dick für Weihnachten F 2006-2007 2016-12-17 07:00 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Peter ist kein netter Junge. Das stellt auch Niklas bald fest. Peter will Niklas Posten einnehmen und selber Weihnachtsmann werden. Dazu ist dem Rivalen jedes Mittel recht... 2. Geschichte: Niklas will unter keinen Umständen so dick werden wie der jetzige Weihnachtsmann. Denn wenn man etwas schlanker ist, weiß er, ist man schneller und gelenkiger. Er versucht den Weihnachtsmann davon zu überzeugen, dass eine Diät angebracht wäre. Doch der Weihnachtsmann will nichts davon hören. Bis er mit seinem runden Bauch in einem Schornstein stecken bleibt. Beatrice tüftelt eine Spezialdiät für ihn aus. Doch der Weihnachtsmann denkt ja nicht dran, abzunehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Santapprentice Drehbuch: Jan Van Rijsselberge

