Sat.1 03:55 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Die Beamten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Jugendliche wurde schwer am Kopf verletzt. Ihr Freund ist aufgebracht und beschuldigt eine alte Dame, Konservengläser aus ihrem Fenster geschmissen zu haben. Erzählt der Jugendliche die Wahrheit? Im nächsten Fall erhalten die Polizisten einen Notruf einer Friseurin. Sie hat anhand eines Flugblattes ein vermisstes Mädchen erkannt - in Begleitung von dem auf die Beschreibung zutreffenden, deutlich älteren Mann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 435 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 235 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 165 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:40 bis 04:20

Seit 95 Min.