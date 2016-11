Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Elementary Kunst imitiert Kunst USA 2016 2016-11-21 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem eine junge Frau ermordet aufgefunden wird, führen ihre Nachforschungen Watson und Holmes in eine Ausstellung. Eines der Bilder ist ein Selfie, dass das Opfer vor ein paar Jahren von sich geschossen und ins Internet gestellt hatte. In die Galerie wurde kurz zuvor allerdings eingebrochen, und wie es scheint, wurde das Bild ausgetauscht - gegen ein retuschiertes Bild. Sie stoßen auf einen alten Mordfall ... Watson hat indes mit Familienangelegenheiten zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Lauren Luna Vélez (Zoe Mercado) Samantha Quan (Lin Wen) Christina Cox (Christa Pullman) Originaltitel: Elementary Regie: Ron Fortunato Drehbuch: Arika Lisanne Mittman Kamera: Peter Reniers Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12