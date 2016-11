Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Vanessa Blumhagen: Deutschlands Society-Expertin Nummer 1 hält wie immer das Neueste aus der Welt der Promis für euch bereit! Alexander Krug: Am 21. November ist Welttag des Fernsehens! Ein guter Anlass, um auf die anstehende Umstellung in der Technik aufmerksam zu machen: Der wer bis März 2017 noch kein passendes Equipment für den neuen technischen Standard DVB-T2 HD besorgt hat, sieht ab dann leider schwarz. Was ihr braucht und warum es auch positive News gibt, weiß Technik-Experte Alexander Krug! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Marlene Lufen Gäste: Gäste: Vanessa Blumhagen, Alexander Krug Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 338 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min.