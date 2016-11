n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Inside - Flughafen Frankfurt D 2016-11-21 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Am Frankfurter Flughafen, einem der bedeutendsten Drehkreuze Europas, arbeiten rund 80.000 Beschäftigte. 60 Millionen Passagiere werden hier im Jahr abgefertigt. Damit es nicht zu einem unkontrollierten Chaos kommt, ist ein hohes Maß an Organisation und Koordination gefragt. Was passiert in 24 Stunden am Flughafen? Und was kann alles schief gehen? Die n-tv Dokumentation blickt hinter die Kulissen des größten deutschen Flughafens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside