kabel eins 04:05 bis 04:45 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Vatermord USA 2008 16:9 Merken Shane will Ronnie und Vic loswerden und engagiert Two-Man dafür. Doch nachdem der Anschlag schief geht, kommen ihm die Cops bald auf die Schliche. Kurzerhand versucht er die Beweise aus dem Weg zu räumen. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass seine Kollegen Two-Man knacken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Detective Vic Mackey) Catherine Dent (Officer Danni Sofer) Walton Goggins (Detective Shane Vendrell) Michael Jace (Detective Julien Lowe) Jay Karnes (Detective Holland Wagenbach) David Marciano (Detective Steve Billings) Benito Martinez (Councilman David Aceveda) Originaltitel: The Shield Regie: Guy Ferland Drehbuch: Kurt Sutter, Gary Lennon Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16

