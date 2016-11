kabel eins 20:15 bis 22:15 Actionfilm Rambo I USA 1982 Nach dem Buch von David Morrell 2016-11-21 23:55 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sylvester Stallone feiert Premiere als John Rambo: Der ehemalige Vietnamkämpfer will einen Kameraden aus alten Kriegstagen besuchen. Doch er kommt zu spät - sein Freund ist an den Spätfolgen des von den Amerikanern verwendeten Gifts Agent Orange gestorben. Als die Polizei Rambo wegen Landstreicherei festnimmt, gelingt es dem gestählten Dschungelkämpfer, in die Berge zu fliehen. Immer mehr in die Enge getrieben, liefert er der Polizei einen blutigen und gnadenlosen Privatkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John J. Rambo) Richard Crenna (Col. Samuel Trautman) Brian Dennehy (Sheriff Will Teasle) Bill McKinney (Cpt. Dave Kern) Jack Starrett (Deputy Sergeant Arthur Galt) Michael Talbott (Deputy Balford) Chris Mulkey (Deputy Ward) Originaltitel: First Blood Regie: Ted Kotcheff Drehbuch: Michael Kozoll, William Sackheim, Sylvester Stallone Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16