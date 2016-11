kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Mord ist sein Hobby USA 2012 2016-11-22 10:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Castle und Beckett verreisen in die Hamptons, um dort ein romantisches Wochenende zu verbringen - ohne das Wissen ihrer Kollegen natürlich. Doch als ein Mann erschossen wird und vor ihren Augen in den Pool stürzt, holt die beiden die Arbeit schneller ein als erwartet. Die Polizei hält einen Junkie für den Mörder des Ex-Bankers Randall Franklin - Beckett und Castle nicht. In New York versuchen Ryan und Esposito derweil herausfinden, wer Becketts geheimnisvoller Liebhaber ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) David Burke (Chief Brady) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12