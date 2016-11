SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-11-21 03:25 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Viele träumen davon, Popstar zu sein. Eine Kandidatin der Raterunde hat es geschafft, in Uganda große Bekanntheit zu erlangen. Sie singt in der Landessprache und die ostafrikanische Republik liegt ihr zu Füßen. Um die sogenannte Lüftl-Malerei geht es in Runde zwei. Einer der Herren bemalt Häuserfassaden mit klassischen und modernen Motiven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher (Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin), Ursula Cantieni (Schauspielerin), Pierre M. Krause (Fernsehmoderator, Autor, Humorist und Schauspieler), Smudo (Texter und Rapper) Originaltitel: Sag die Wahrheit