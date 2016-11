SWR 18:50 bis 19:20 Regionales Wir im Saarland - Grenzenlos Tradition: 60 Jahre grenzüberschreitende Berichterstattung beim SR / Leidenschaft: Cinéphilie in Luxemburg / Genuss: Luxus-Burger in der Haute Cuisine / Tour de Kultur zum Koffermuseum in Haguenau D 2016 2016-11-21 04:50 Stereo 16:9 Merken Tradition: 60 Jahre grenzüberschreitende Berichterstattung beim SR Seit seiner Gründung 1956 berichtet der Saarländische Rundfunk auch über Geschehnisse in Frankreich und Luxemburg. Zunächst sporadisch, seit den 1980er Jahren regelmäßig und in speziellen Magazin-Sendungen. Dabei hat die Themenvarianz stark zugenommen. dazu im Interview: Martin Graff, deutsch-französischer Journalist Leidenschaft: Cinéphilie in Luxemburg Luxemburg hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der europäischen und internationalen Film-Szene gemacht. Es wurde ein Fördersystem für Filmprojekte geschaffen. Aber bietet es auch jüngeren Filmemachern, die Chance, ihre Projekte umzusetzen? Genuss: Luxus-Burger in der Haute Cuisine Burger gibt es längst nicht mehr nur in Fast Food-Restaurants. Auch französische Spitzenköche wie Cédric Moulot in Straßburg bieten Edel-Varianten des Fleisch-Bratlings im Brötchen an. Der Gourmet-Burger aus der Haute Cuisine wird aufgepimpt mit knuspriger Brioche und einer Spezialverpackung, die saubere Finger garantiert. Tour de Kultur zum Koffermuseum in Haguenau Koffer sind für Marie und Jean-Philippe Rolland mehr als nur Gebrauchsgegenstände. Sie sammeln und restaurieren Koffer aus der Zeit zwischen 1850 und 1930. Weil die Geschichten erzählen. Und weil in ihrer Wohnung kein Platz mehr ist, haben Marie und Jean-Philippe einen Großteil der Koffer einem Museum zur Verfügung gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Erdmenger Gäste: Gäste: Martin Graff (deutsch-französischer Journalist) Originaltitel: Wir im Saarland