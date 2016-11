SWR 09:35 bis 10:20 Dokumentation Gärten der Zukunft D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Klimawandel, Wasserknappheit und mangelnder Platz für Grünes in den Städten haben zu einem Umdenken im Bereich der Gartengestaltung und -arbeit geführt. Vertikale Gärten wachsen in die Höhe und Aquaponikanlagen lösen das Problem der Bewässerung und Düngung der Tomaten auf der Dachterrasse. Den Rasen mähen Roboter. Ein EKG für Pflanzen gibt Auskunft darüber, wie es ihnen geht. Im Südwesten Deutschlands gibt es zahlreiche Visionen, wenn es um die private Gartengestaltung geht. Oft soll es ein Naturgarten sein, ohne aggressive Einwanderer wie Goldrute und Knöterich, die die bestehende Natur verändern. Die Sendung "Gärten der Zukunft" zeigt innovative Gartenprojekte und begleitet die Betreiber zweier Gartenblogs bei ihrer Arbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gärten der Zukunft