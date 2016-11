RTS Un 15:00 bis 16:25 Sonstiges Ma belle-mère et moi USA 2015 Stereo Merken Après avoir fait une brillante carrière dans la publicité, Annabelle réalise son rêve en ouvrant une boutique de mariage au concept innovant : tout, d'occasion, et a été chiné par ses soins et retravaillé. Elle offre aux futures mariées la possibilité d'être elles-mêmes le grand jour et non pas de se retrouver affublées d'une robe qu'on voit dans tous les magazines. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kellie Martin (Annabelle Blanche) Chad Willett (Sam Taylor) Patricia Isaac (Maya) Rhonda Dent (Hilary Jackson) Matty Finochio (Edward) Jennifer Dale (Claire Taylor) Bruce Boxleitner (Nick Blanche) Originaltitel: So You Said Yes Regie: Christie Will Drehbuch: Robin Palmer Musik: Brent Belke