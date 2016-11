RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Sissis Briefe D 1998 Stereo Merken Ilse fährt der Schreck in die Glieder, als sie erfährt, dass Jeanette nun doch ihren Freigang bekommen hat. Schnell mobilisiert sie Gregor, der Jeannette mit allen Mitteln von ihrem Bankschließfach fernhalten soll, damit der Verlust ihres Vermögens an den dubiosen Anlageberater nicht auffliegt. Doch Gregor scheitert und Jeannette kehrt voller Zorn nach Reutlitz zurück. Sie verlangt von Ilse, das verlorene Vermögen in Höhe von 20.000 Mark schnellstens zurückzuzahlen. Ilse ist verzweifelt und muss sich schließlich auf einen Deal mit Jeannette einlassen und der kapriziösen Katharina Preiss als Putzfrau dienen. Dabei entdeckt sie die fanatische Vorliebe der hochmütigen Neureichen für Kaiserin Sissi. Kurz darauf hat Ilse eine Idee, wie sie das Geld für Jeannette besorgen kann: Mit viel Aufwand entwirft Ilse einen vermeintlich von der Kaiserin stammenden Brief und bietet Katharina die "einmalige Rarität" zum Kauf an. Der Plan geht auf, und Katharina händigt Ilse einen Scheck über 10.000 Mark aus. Ilses Zellengenossin Lollo ist dieser tolldreiste Streich entgangen, denn nach der Brustoperation und der inzwischen eingereichten Scheidung von Daniel hat Lollo sich immer weiter in sich selbst zurückgezogen. Ihr einziger Trost ist inzwischen der von Ilse selbstgebrannte Schnaps, den sie in immer größeren Mengen konsumiert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Joachim Kosack Drehbuch: Renate Zierner, Joachim Kosack, Renate Ziemer Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann Musik: Michael Dübe