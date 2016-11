RTL Plus 21:50 bis 22:40 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Der Antrag D 1998 Stereo Merken Völlig überraschend für Susanne macht Rechtsanwalt Thomas Maybach ihr einen Heiratsantrag und schenkt ihr einen kostbaren Ring. Susanne fühlt sich von dieser Wendung der Dinge überfordert und sucht Rat. Während Lollo und Uschi vor einer Knast-Ehe warnen, sieht Vivi darin kein Problem. Sie ermuntert Susanne, den Antrag anzunehmen. Als jedoch der Gefängnispfarrer Ahrens empfiehlt, bis zur Wiederaufnahme ihres Verfahrens und einer möglichen Entlassung zu warten, gibt Susanne Maybach den Ring zurück. Maybach reagiert enttäuscht, verspricht aber, Susanne nicht weiter zu drängen. Auch Nina und Martin sind über die Entscheidung ihrer Mutter traurig. Die beiden hatte sich auf ein neues Familienleben gefreut. Die Lage spitzt sich für die Kinder dramatisch zu, als Marlies, Susannes Schwiegermutter, nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Susanne einen Herzinfarkt erleidet. Nun droht Nina und Martin die Einweisung ins Heim. Nina beschließt daraufhin, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und mithilfe eines raffinierten Plans dem Liebesglück ihrer Mutter auf die Sprünge zu helfen. Unterdessen wird in Reutlitz die Millionärin Katharina Preiss eingeliefert. Katharina war mehrfach durch Trunkenheit am Steuer auffällig geworden, hatte sich aber standhaft geweigert, die verhängten Geldstrafen zu bezahlen. Trotzig und hochmütig tritt die Millionärin Jutta gegenüber - die sich als erstaunlich konsequent erweist: Auch eine derart reiche Frau hat von der gestrengen Leiterin des Frauenknasts keine Sonderbehandlung zu erwarten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Joachim Kosack, Klaus Brandt Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann Musik: Michael Dübe