RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Und bist Du nicht willig D 1997 Stereo Merken Dr. Stefan Frank führt bei der Patientin Nicole Wandler eine gynäkologische Routine-Untersuchung durch. Wenig später wird er verhaftet: Die Patientin hat ihn wegen sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung angezeigt. Der Fall macht Schlagzeilen in der Presse. Damit schwinden natürlich auch Stefans Chancen, das Sorgerecht für Iris zu bekommen. Ob Bea etwas mit dem Fall zu tun hat? Dr. Christian Roehrs kann Stefan vielleicht helfen, denn er weiß mehr über Nicole... Dann wird Karl Krüger als Notfall mit Magendurchbruch in die Waldner-Klinik eingeliefert. Stefan kämpft verzweifelt um das Leben des Mannes, der, wie sich herausstellt, Nicoles Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Jana Kilka (Iris) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Dirk Mierau (Rene Schulte) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel