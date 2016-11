RTL Passion 00:40 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Liebe ist stärker als der Tod D 2004 2016-11-22 06:25 Merken Kalle erfährt von der Liebesbeziehung zwischen Grauel und Schnoor. Sie sinnt auf Rache und bedroht Schnoor mit dem Tod. Eine Verlegung Kalles soll weitere Gewalttaten verhindern, doch Kalle gelingt es, sich mit Schnoor als Geisel auf der Krankenstation zu verschanzen. Kerstin überrascht Sascha mit einem tollkühnen Fluchtplan: Sie will Saschas Tod inszenieren und dann mit ihrer Geliebten in Freiheit ein neues Leben beginnen. Hendrik glaubt, endgültig den Sieg über seine Ex-Frau Britta errungen zu haben. Doch als Britta mitbekommt, dass Hendrik ihren Sohn Eric gegen sie aufhetzt, nimmt sie den Kampf gegen Hendrik erneut auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Karin Oehme (Trude Schiller) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Arne Laser, Patrick Schuckmann, Birgit Gruber, Ariane Lange, Uschi Hofmann Musik: Karim Sebastian Elias