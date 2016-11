RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-21 04:45 Merken Till ist immer noch sauer auf Eva, weil sie die schwangere Ute geohrfeigt hat und eine Entschuldigung ablehnt. Als Till den Eindruck gewinnt, dass Noah durch den Ehestreit in Mitleidenschaft gezogen wird, bittet er Ute und Eva zu einer Aussprache. Ute gerät in Bedrängnis, als Till sie auf ihre Gefühle für ihn anspricht. Ute behauptet, dass Eva in ihrer Eifersucht Dinge gehört hat, die Ute selbst nie gesagt hat. Als Till Ute glaubt, ist Eva von diesem Mangel an Loyalität und Vertrauen so verletzt, dass sie Till vor die Tür setzt... KayC ist unzufrieden mit dem schwachen Einsatz ihrer Mitbewohner im Internet-Wettbewerb. Sie will das Preisgeld unbedingt gewinnen und versucht mit allen Mitteln, Ringo, Paco und Elli zu mehr Begeisterung und vor allem mehr Sexappeal zu animieren. Darüber gerät sie heftig mit Elli aneinander, die immer noch zutiefst von KayCs Vertrauensbruch verletzt ist. Schließlich fordert KayC Elli auf, sie zu schlagen, damit es ihr besser geht... Valentin muss seine Position als Anführer der Gang vor Mario behaupten. Derweil ist Andrea verunsichert, weil Benedikt Malte mit zum Schießplatz genommen hat. Den wiederum hat der Umgang mit der Waffe euphorisiert und er beschließt, den großen Waffenschein zu machen. Währenddessen macht Benedikt Andrea klar, dass er zu allem entschlossen ist, um seine Familie zu schützen. Während sich die Bürgerwehr so auf den Ernstfall vorbereitet, will Valentin die ausufernde Gewalt endgültig stoppen. Leider hat er keine Ahnung, wie er das anstellen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns