RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Das Killervirus USA 2001 2016-11-22 11:00 Merken Sydneys ehemaliger Bekannter Dr. Rick Roselli ist nach Providence gekommen, um Sydney einen Vorschlag zu unterbreiten: Der engagierte Arzt hat sein Leben der Heilung von Krankheiten in der Dritten Welt gewidmet und möchte Sydney dazu bewegen, mit ihm in Uganda zu arbeiten. Doch plötzlich wird Rick von heftigem Fieber befallen und alle, die mit ihm Kontakt hatten, werden von der Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gestellt. Man vermutet, dass Roselli unter Ebola leidet. Besonders hart trifft diese Nachricht Joanie, denn sie feiert gerade den dritten Geburtstag ihrer Tochter Hannah und hat im Haus lauter Kinder, die nun unter Quarantäne gestellt werden. Jim lassen diese Probleme indes ziemlich kalt. Zu ihm kommt ein verzweifelter Eiswagenfahrer mit seinem Hund, der plötzlich nicht mehr frisst und sich nicht mehr bewegt. Nachdem Jim alle Untersuchungen gemacht hat, steht für ihn fest, dass er das Tier operieren muss. Da er das Haus wegen der Quarantäne aber nicht verlassen darf, lässt er sich von einem befreundeten Fachmann per Telefon beistehen. Doch dann kappt die Gesundheitsbehörde plötzlich die Leitung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Samaria Graham (Izzy Nunez) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Carol Barbee, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden