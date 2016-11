RTL Passion 15:50 bis 16:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-21 21:50 Merken Als Till für Chris' Party Jacken für Obdachlose sammelt, nimmt er irrtümlich Emilys Jacke mit - ohne zu ahnen, dass sich darin ein Stick mit den Entwürfen für Jasmins Kollektion befindet. Als er das erfährt, macht er sich mit Katrin auf die Suche nach der Jacke. Dumm nur, dass Till die Jacke bereits einer Obdachlosen geschenkt hat... Nachdem Felix David im Affekt niedergeschlagen hat, fesselt er ihn und versucht ihn zu überreden, nicht bei der Polizei auszupacken. Doch David bleibt hart. In seiner Überforderung hält Felix es nicht mehr in der Wohnung aus und geht auf den Kiez. Prompt begegnet er Gerner, der ihn an einen wichtigen Termin bei KFI erinnert. Auf heißen Kohlen muss Felix die Besprechung meistern, während David sich zu befreien versucht. Felix gelingt es, den Termin durchzustehen, doch seine Nervosität hat Gerners Argwohn geweckt. Als dieser ihn unter Druck setzt, gesteht Felix Gerner alles, was passiert ist - und erfährt zu seiner Überraschung Hilfe von ihm. Gerner will sich seines Problems annehmen. Gemeinsam gehen Gerner und Felix in die Wohnung, um mit David zu reden. Doch der ist verschwunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten