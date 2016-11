Senta und Moritz können ihre Affäre nicht genießen, da Senta ständig befürchtet, Sandra zu treffen. Frustriert beschließen sie, sich nur noch heimlich im Hausboot zu treffen. Als sie erfahren, dass Sandra für eine Woche nach Frankreich fahren will, ist ihre Erleichterung groß. Elisabeth entschließt sich, Johns Einstufungstest - für den sie eingeteilt wurde - durchzuführen. John wird wütend, da er glaubt, Elisabeth habe ihn am Morgen angelogen, als sie noch nicht wusste, dass sie für die Prüfung zuständig ist. Er setzt den Test in den Sand und gibt Elisabeth die Schuld dafür. Elisabeth will ihn schweren Herzens in die niedrigere Klasse einstufen, als John plötzlich mit einer Drohung vor der Tür steht. Sandra kann den Hosenanzug umtauschen und Peter aus dem Gefängnis holen. Als sie sich in Widersprüche verstrickt, fordert Peter sie auf, ihm die Wahrheit zu sagen. Sandra beichtet arglos, wie viel Spaß sie am Shoppen hat. Peter realisiert, dass Sandra dabei ist, kaufsüchtig zu werden. Um die Notbremse zu ziehen, schlägt er vor, Sandra solle Urlaub weit weg von ihrer gewohnten Umgebung machen. Als Senta kommt, um sich vor der Abreise zu verabschieden, gerät Sandra in eine heikle Situation... In Google-Kalender eintragen