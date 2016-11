RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Ich mache dich fertig D 2004 Merken Entschlossen ihre Unschuld zu beweisen, kommt Britta nach Reutlitz. Sie glaubt, in den Jahren ihrer Ehe viel über das Knastleben gelernt zu haben und ist sicher, der neuen Situation gewachsen zu sein. Doch Hendrik spielt seine Macht aus. Kann Britta den Kampf gegen Hendrik gewinnen? Kalle rastet aus, als Nancy mit einem Zuckerkoma auf die Krankenstation verlegt wird. Kalle will Nancy nicht allein lassen, doch Miriam hat keine Nachsicht und steckt Kalle in den Bunker. Schnoor hat Mitleid und will den beiden ein Treffen ermöglichen. Hat sie eine Chance gegen Miriams strikte Regeln? Kerstin und Sascha können im Gefängnis ihre neu entflammte Liebe nicht wirklich ausleben. Ständig droht die Entdeckung, und Miriam ist ihnen schon auf der Spur. Miriam kündigt offiziell an, kein Verhältnis zwischen einer Angestellten und einer Insassin zu dulden. Doch Kerstin will sich nicht von der neuen Direktorin gängeln lassen. Bringt sie dadurch ihre Beziehung in Gefahr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Karin Oehme (Trude Schiller) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Martina Müller, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Birgit Gruber, Jonas Baur Musik: Karim Sebastian Elias

