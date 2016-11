Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: zuhause Fiese Verbraucherfallen D 2016 Live TV Merken Preisschwankungen sind gerade beim Online-Handel an der Tagesordnung. Da verliert man als Verbraucher schnell den Überblick. Ein Produkt gefunden, eine Nacht über die Kaufentscheidung geschlafen, und am nächsten Morgen ist es dann viel teurer. Dynamic Pricing, die dynamische Preisgestaltung, macht es möglich. "service: zuhause" zeigt, worauf man beim Onlinekauf achten muss. Außerdem: Große Elektrogeräte sind eine teure Anschaffung. Blöd, wenn das Gerät dann schnell kaputt geht. Immer öfter werden dafür verlängerte Garantien angeboten. Lohnende Investition oder Verbraucherfalle? "service: zuhause" klärt auf. Weitere Informationen zur Sendung im Internet unter www.service.hr-online.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: zuhause

