Dokumentation Liebesgeschichten aus Moskau D 2010 1993 reiste der Münchner Filmemacher Christoph Boekel nach Moskau, um seine Freunde und Verwandten ein Jahr lang mit der Kamera zu begleiten. 2009 kehrt er zurück in eine Stadt, die in den letzten 15 Jahren ungeheuren Veränderungen unterworfen war, einem kaum vorstellbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch. Was geschieht in 15 Jahren mit den Menschen in einer sich so rasant wandelnden Metropole? Was ist aus den Träumen der Jungen geworden, den Hoffnungen der Älteren? Wie kommen sie mit ihren unangepassten Gehältern zurecht - in einer der teuersten Städte der Welt, in der Rücksichtslosigkeit und Protz die Gewinner des gesellschaftlichen Umbruchs nie geahnte soziale Probleme nach sich ziehen? "Liebesgeschichten aus Moskau" zeigt eine Gesellschaft im Umbruch, aus der Perspektive des Privaten. Christoph Boekel folgt seinen Protagonisten auf eine sehr persönliche und unaufdringliche Art. Der Dermatologe Dima, Boekels Stiefsohn, der Musikpädagoge Georgij Iwanowitsch Urbanowitsch und seine Töchter, die Pianistin Mascha und die Musikpädagogin Olga, die Kinderärztin Elena Gawrilowna Farobina, und ihre Verwandten und Freunde erzählen sehr offen aus ihrem Leben. Den aktuellen Aufnahmen stellt Boekel die Bilder des ersten Dokumentarfilms von 1993 gegenüber und porträtiert so eine Gruppe von Menschen in sich ständig verändernden Lebenssituationen. Der Film ist ein wichtiges Zeitdokument, das mehr für das Verständnis Russlands tut als jede politische Reportage. Originaltitel: Liebesgeschichten aus Moskau Regie: Christoph Boekel