RTS Deux 22:10 bis 22:20 Sonstiges Le court du jour Les clés des médias Les données personnelles CH Stereo Cindy a invité ses copains à son anniversaire, chez elle. Elle avait laissé son ordinateur de la maison allumé et certains en ont profité pour lire ses mails et regarder les sites Internet qu'elle fréquentait. Originaltitel: Le court du jour