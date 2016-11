RTS Deux 20:40 bis 22:05 Sonstiges Solar Impulse, l'aube d'un jour nouveau F 2016 Untertitel Merken Un défi sans précédent. Le 3 mars 2015, commençait l'une des plus incroyables aventures humaines et technologiques de ce début de XXIe siècle : le premier tour du monde en avion solaire ! Solar Impulse est né de la vision de deux hommes, Bertrand Piccard et André Borschberg. La rencontre de ces deux personnalités, si différentes et si complémentaires, a permis à ce projet fou d'être imaginé. Ils ont enchaîné, depuis 2012, des vols de plus en plus longs et de plus en plus ambitieux, jusqu'à ce grand défi, ce tour du monde impliquant la traversée de cinq continents et des deux océans, Pacifique et Atlantique. Voler jour et nuit sans autre source d'énergie que le soleil ! Juillet 2015 : un exploit interrompu. Les deux pilotes se relayant, Solar Impulse a volé avec succès depuis les Emirats arabes unis jusqu'à Oman, puis l'Inde, la Birmanie, la Chine, le Japon, et le 3 juillet 2015, après 7 200 kilomètres en 117 heures et 52 minutes de vol au-dessus du Pacifique, André Borschberg a posé Solar Impulse sur le tarmac de Hawaï, réalisant un exploit humain et technologique exceptionnel, aussi incroyable que le vol de Charles Lindberg en 1927, entre New York et Paris ! Les médias du monde entier se sont fait l'écho de cette aventure qui apportait la preuve que le rêve du vol perpétuel était possible. Mais les batteries de Solar Impulse ont été endommagées par une montée en altitude trop rapide au départ du Japon. 2016 : l'aventure continue. Fin avril 2016, l'avion solaire s'est à nouveau élancé au-dessus de la seconde partie du Pacifique, pour traverser les Etats-Unis, s'arrêter à New York, et tenter le second grand saut de cinq ou six jours, au-dessus de l'Atlantique. Bertrand Piccard et André Borschberg sont parvenus à achever le premier tour du monde jamais entrepris par un avion solaire et à se hisser à la hauteur des grands pionniers de l'exploration. Mais le projet Solar Impulse a-t-il réussi le pari de sensibiliser et convaincre les décideurs du monde à développer des technologies propres et des énergies renouvelables - A montrer qu'un autre monde est possible - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Solar Impulse: l'impossible tour du monde