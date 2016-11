MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Risiko Fußballspiel - Wer zahlt für den Kampf der Fans? Risiko Fußballspiel - Wer zahlt für den Kampf der Fans? D 2016 2016-11-21 02:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Fakt ist!" ist der politische Talk im MDR FERNSEHEN. Das Thema der Woche wird hier diskutiert - kontrovers, emotional, hintergründig. Die Sendung kommt im wöchentlichen Wechsel aus Magdeburg, Erfurt und Dresden. In der Sendung sollen auch die Zuschauer zu Wort kommen - über Briefe, E-Mails, Web-Chat oder Straßenumfragen. Die Meinungen, Wünsche, Ängste der Menschen übermitteln unsere "Bürgermoderatoren" live im Studio an die prominenten Talk-Gäste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde Gäste: Gäste: Karl-Heinz Willberg (Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Innenministerium von Sachsen-Anhalt), Michael Schädlich (Präsident des Halleschen FC), Alexander Schnarr (Fan des 1. FC Magdeburg und Blogger), Prof. Harald Lange (Sportwissenscha Originaltitel: Fakt ist!